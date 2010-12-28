Карпачева: Украина лидер Европы по массовому применению арестов

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА завтра собирается встретиться с генеральным прокурором Украины Виктором ПШОНКОЙ и обсудить вопросы, которые касаются задержания и содержания под стражей экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и других лиц, работавших в составе бывшего правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи с группой народных депутатов от фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и «БЮТ-Батькивщина», которые передали ей обращение с призывом посодействовать освобождению Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я договорилась с генеральным прокурором о встрече - завтра у них будет совещание, чтобы очертить вопросы, в которых есть признаки политического преследования», - сказала Н.КАРПАЧЁВА.

Комментируя аресты других бывших должностных лиц правительства Юлии ТИМОШЕНКО, Омбудсман отметила: «Моя позиция была и остается неизменной. Украина является лидером в Европе по массовому применению арестов. Такая ситуация позорна».

В то же время, затрагивая тему задержания Ю.ЛУЦЕНКО, Н.КАРПАЧЕВА заявила, что «абсолютно непонятной и недопустимой является ситуация, когда возбуждено одно дело, а человек задерживается совсем по другому делу».

«К сожалению, это системное явление. Я постоянно как Омбудсман говорю: арест должен быть применен как исключительная мера пресечения», - сказала она, отметив, что законодательством предусмотрены и другие меры пресечения, которые суды почему-то игнорируют.

Также Омбудсман сообщила о намерении встретиться с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. По ее словам, такая встреча планировалась в прошлую пятницу, но не состоялась.

В свою очередь, народный депутат Юрий КАРМАЗИН, обращаясь к Н.КАРПАЧЁВОЙ, попросил ее от имени всех своих коллег проинформировать главу государства обо всех уголовных делах, возбужденных в отношении бывших должностных лиц. «И по ИВАШЕНКО, и по ЛУЦЕНКО, и по ФИЛИПЧУКУ, и по ДИДЕНКО, и по другим, что это уже опасное явление», - сказал он.

«Если мы исчерпаем средства для его преодоления в Украине, мы будем вынуждены обращаться в европейские структуры, а это уже неприятная ситуация для Украины», - сказал Ю.КАРМАЗИН.