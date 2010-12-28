Нардепы заявляют о нарушении прав Луценко

Оппозиционные народные депутаты заявляют о грубых нарушениях прав задержанного лидера партии «Народная самооборона», бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, и призывает Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нину КАРПАЧЕВУ приложить все усилия для его освобождения из-под стражи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Народная самооборона», об этом идет речь в обращении к Н.КАРПАЧЕВОЙ, которое подписали депутаты Юрий ГРЫМЧАК, Юрий СТЕЦЬ, Олесь ДОНИЙ, Владимир АРЬЕВ, Тарас СТЕЦЬКИВ, Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

В обращении сказано, что “26 декабря 2010 года был незаконно задержан экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО. 27 декабря 2010 года Печерский районный в г. Киеве суд, в нарушение норм действующего национального законодательства и международного права, вынес решение об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу”.

Депутаты указывают, что присутствовали на судебном заседании, и поняли, что оно проходило с многочисленными нарушениями, которые дают основания сделать вывод о том, что его результаты были спланированы еще до судебного рассмотрения.

“Информация и аргументы, предоставленные стороной обвинения, не соответствовали действительности, но, тем не менее, были приняты во внимание судьей. В то же время, аргументы Ю.ЛУЦЕНКО и его адвоката не принимались во внимание, что является еще одним подтверждением политической заангажированности и заказного характера дела. Поскольку взятие под стражу является самой строгой мерой пресечения, в связи с чем оно избирается лишь при наличии оснований считать, что другие (менее строгие) меры пресечения, предусмотренные ст. 149 УПК, могут не обеспечить выполнения подозреваемым, обвиняемым процессуальных обязанностей, вытекающих из ч. 2 ст. 148 УПК, обращаем Ваше внимание на то, что Ю.ЛУЦЕНКО не уклонялся от процессуальных обязанностей, и применение этой меры пресечения является неадекватным в этой ситуации”, - сказано в обращении депутатов к Омбудсману.

Они считают, что, таким образом, были нарушены права Ю.ЛУЦЕНКО, которые гарантируются как Конституцией Украины, так и международными документами, ратифицированными в установленном законом порядке, в частности статьей 5 Европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Также народные депутаты отмечают, что “выборочное применение законодательства и использование инструментов криминального судопроизводства в политических целях, охота на оппозиционных лидеров и рост всех ветвей власти под патронатом одной партии не только ставят под сомнение возможность объективного рассмотрения дела на данном этапе, но и в дальнейшем”. По их мнению, Президент и большинство в парламенте через Высший совет юстиции имеют возможность влиять на судей. Они напоминают, что генеральный прокурор сразу после назначения заявил, что выполнит любой приказ Президента...

“Задержание одного из лидеров оппозиции, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО - это не просто акт запугивания оппонентов нынешнего режима и их потенциальных сторонников. Это - вызов всему гражданскому обществу. Начало, фактически, сталинских репрессий. Циничное и нахальное нарушение прав гражданина Украины”, - заявляют народные депутаты.

Они призывают Н.КАРПАЧЕВУ активно участвовать в деле освобождения арестованного по “незаконным и надуманным основаниям” гражданина Украины, бывшего министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

Также депутаты просят Омбудсмана взять дело экс-министра под контроль и воспользоваться законным правом безотлагательного приема генеральным прокурором Украины, председателем Службы безопасности Украины для защиты прав Ю.ЛУЦЕНКО.