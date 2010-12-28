Литвин считает, что закон об оппозиции не нужен

Спикер Владимир Литвин считает, что нет необходимости в принятии закона об оппозиции.

Об этом он сказал в эфире Первого национального.

"Когда мы говорим о необходимости закона об оппозиции, давайте будем откровенны. Это равносильно тому, чтобы в Оперном театре создать кружок хорового пения", - сказал Литвин.

"Покажите, где, в каких странах есть закон об оппозиции. Есть наработанные традиции, которые никто не нарушает", - добавил он.

Литвин также отметил, что новая Конституция не предусматривает наличие коалиции и оппозиции в парламенте.

Он также напомнил, что в среду оппозиция имеет право формировать повестку дня, а в пятницу проходит час вопросов к правительству.

"Представителям оппозиции нужно в среду приходить и отстаивать свои законопроекты, а не говорить: "Вы за нас проголосуйте"... Не ходят на заседания!", - сказал Литвин.

"Надо готовиться, анализировать деятельность правительства и задавать такие вопросы и давать такие оценки, чтобы обществу было понятно", - добавил он.

Литвин также заявил, что большинство комитетов "отдано тем, кто не входит в большинство".

Украинская правда