Литвин считает, что закон об оппозиции не нужен
Спикер советует ходить на заседания
Спикер Владимир Литвин считает, что нет необходимости в принятии закона об оппозиции.
Об этом он сказал в эфире Первого национального.
"Когда мы говорим о необходимости закона об оппозиции, давайте будем откровенны. Это равносильно тому, чтобы в Оперном театре создать кружок хорового пения", - сказал Литвин.
"Покажите, где, в каких странах есть закон об оппозиции. Есть наработанные традиции, которые никто не нарушает", - добавил он.
Литвин также отметил, что новая Конституция не предусматривает наличие коалиции и оппозиции в парламенте.
Он также напомнил, что в среду оппозиция имеет право формировать повестку дня, а в пятницу проходит час вопросов к правительству.
"Представителям оппозиции нужно в среду приходить и отстаивать свои законопроекты, а не говорить: "Вы за нас проголосуйте"... Не ходят на заседания!", - сказал Литвин.
"Надо готовиться, анализировать деятельность правительства и задавать такие вопросы и давать такие оценки, чтобы обществу было понятно", - добавил он.
Литвин также заявил, что большинство комитетов "отдано тем, кто не входит в большинство".