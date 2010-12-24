Реформы в Украине проводят казахи?
21:39, 24 декабря 2010Политика
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Назарбаев упрекнул Януковича в использовании запрещенных приемов
Реформами в Украине занимаются, в частности, молодые специалисты из Казахстана. Как заявил президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью нескольким телевизионным каналам, ему лично позвонил по телефону президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ и сказал следующее: «Ты почему используешь запрещенные приемы? Перетащил от меня лучших специалистов».
По мнению В.ЯНУКОВИЧА, Казахстан – это самая успешная страна на постсоветском пространстве в плане модернизации экономики.
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