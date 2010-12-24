Колесников поставил Львовщине «пятерку» за подготовку к Евро-2012

Подготовку Львова и области к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года можно оценить на твердую “пятерку”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 23 декабря во Львове заявил вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ во время итогового совещания по вопросам подготовки Львовской области к Евро-2012.

В целом Б.КОЛЕСНИКОВ отметил значительный прогресс в подготовке Львовской области к Евро-2012.

В свою очередь, председатель Львовской ОГА Михаил ЦЫМБАЛЮК призвал вице-премьера приложить все усилия, чтобы ГП “Международный аэропорт “Львов” во время реконструкции и расширения не прекращал своей работы.

М.ЦЫМБАЛЮК также отметил, что в 2008 году предыдущее правительство выделило 244 млн. на все объекты к Евро-2012, а действующее правительство с апреля этого года выделило 2 млрд. грн.

«Мы не только догнали все графики строительных работ, но и видим перспективу завершения объектов в 2011 году», - сказал он.

Общая стоимость работ в рамках Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части Евро-2012 на данный момент составляет 16,3 млрд. грн., из которых из государственного бюджета выделяется – 9,6 млрд. грн. (59%), из местных – 2,1 млрд. грн. (13%), из других источников – 4,6 млрд. грн. (28%).