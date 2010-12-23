Янукович образовал группу по вопросам оптимизации центральной власти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал рабочую группу по разработке вопросов, связанных с оптимизацией системы центральных органов исполнительной власти.

Соответствующее распоряжение Президента “Некоторые вопросы организации работы по реализации мероприятий по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти” размещены на официальном сайте главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ назначил руководителем рабочей группы министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, а также утвердил персональный состав рабочей группы.

Рабочая группа, в соответствии с распоряжением, должна разработать до 25 декабря план первоочередных мероприятий по обеспечению оптимизации системы центральных органов исполнительной власти, а также провести анализ проектов положений о министерствах, других центральных органах исполнительной власти и подготовить заключение относительно оптимизации полномочий министерств, других центральных органов исполнительной власти, устранения дублирования их задач и функций.

Президент поручил группе также проанализировать обеспечение центральных органов исполнительной власти зданиями, помещениями, другим имуществом и по результатам анализа внести соответствующие предложения по оптимизации использования ими таких зданий, помещений, имущества.

Министры должны создать группы для подготовки предложений по определению полномочий министерств и центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом министров Украины через соответствующих членов Кабмина, относительно структуры таких министерств и центральных органов исполнительной власти, проектов положений о них, обеспечив включение в состав таких групп глав комиссий по проведению реорганизации, ликвидации центральных органов исполнительной власти, образованных во исполнение Указа Президента Украины от 9 декабря 2010 года № 1085 «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».

Руководителям подгрупп, а также руководителям Государственного космического агентства Украины, Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины должны обеспечить подготовку и подать на рассмотрение рабочей группы до 18 января 2011 года предложения по распределению полномочий между министерствами, центральными органами исполнительной власти, до 31 января 2011 года - по структуре министерств, центральных органов исполнительной власти и проекты положений о таких органах.