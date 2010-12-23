БЮТ-Батькивщина: наши самые худшие прогнозы оправдались

Фракция «» считает бюджет 2011 года «бюджетом провала» - Соболев

Киев. 23 декабря. УНИАН. Фракция «БЮТ-Батькивщина» считает бюджет 2011 года «бюджетом провала».

Об этом заявил на пресс-конференции народный депутат Украины, глава оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, С.СОБОЛЕВ отметил, что фракция «намеренно не принимала участие в рассмотрении бюджета, поскольку мы знали план, по которому голосование за бюджет будет не постатейное, а в целом». «И наши самые худшие прогнозы оправдались», - добавил он.

По его словам, фактически принят бюджет, который «не обсуждался». Он отметил, что предложения оппозиции были проигнорированы. «Это бюджет, который не дает никакого прогресса стране, а это реально бюджет регресса», - сказал депутат.

С.СОБОЛЕВ подчеркнул, что фактически «правительство впервые получит право неограниченных заимствований, как внутри государства, так и за границей».

Он отметил, что «те ограничения, которые установлены в бюджете, дают возможность брать десятки миллиардов долларов, не неся ответственность ни перед парламентом, ни перед страной».

С.СОБОЛЕВ отметил, что в бюджете «есть действительно ограничение, но ограничение для 99% населения». По его словам, для этих людей «это - бюджет экономии».

По его словам, «бюджет для 1% населения - это бюджет, когда ни в чем себе не отказывай, – это бюджет для Администрации Президента, для Кабинета министров, для чиновников более высокого сорта”.

С.СОБОЛЕВ отметил, что «фактически все выполнения показателей бюджета провалены уже в этом году и как может правительство планировать повышенные показатели на следующий год».

Он отметил, что самое главное - фактически бюджет на 2011 год не учитывает ни мировую конъюнктуру, ни мировые цены, которые предполагаются, “в частности все экономисты заявляют, что цена на газ будет не менее 290-300 долларов за 1 тыс. куб. метров. В проекте бюджета заложены показатели как минимум на 50 дол. ниже».

Он отметил, что все прогнозы, которые сегодня дают мировые экономики, – невыполнение роста мировых бюджетов, которые предусматривались даже для Китая, Индии и других регионов.

С.СОБОЛЕВ добавил, что исходя из показателей бюджета на 2011 год «Украина будет фактически лидером по росту», если исходить из предложенного бюджета. «Это явная ложь и несоответствие тому, что сегодня мы наблюдаем в стране, и что мы видим на конец года, и что будем видеть в начале следующего года», - подчеркнул С.СОБОЛЕВ.

«Поэтому фактически это бюджет помощи коммерческим банкам», - отметил он.