Янукович считает недопустимыми силовые действия против журналистов

Президент Виктор Янукович считает недопустимым применение силы против журналистов.

Об этом журналистам сообщил глава администрации президента Сергей Левочкин, передает Украинская правда.

"Он (Президент) считает недопустимыми какие-либо силовые действия против журналистов", – сказал он, комментируя инцидент с журналистом Мустафой Найемом, произошедший 13 декабря.

При этом заместитель главы администрации Анна Герман считает, что инцидент с Найемом, которого задержала милиция якобы из-за его национальности, является недопустимым.

"Мы сегодня имели очень серьезный разговор на тему: чтобы эта "ласточка" не сделала "бурную весну"... Этот один случай, чтобы он не разбудил настроение, чтобы это не стало массовым преследованием людей по цвету кожи или по подозрению в происхождении", – сказала она.

Герман сообщила, что будет разработан комплекс профилактических мер для предупреждения повторения подобных ситуаций, подчеркнув, что власти сделают все, чтобы Украина оставалась государством, известным своей толерантностью.

Как сообщалось, вечером 13 декабря у Найема сотрудники "Беркута" решили проверить документы якобы из-за его неславянской внешности. После этого журналист был доставлен в Подольское РУВД, однако после вмешательства руководства милиции был отпущен.