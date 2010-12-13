Милиция задержала Мустафу Найема "как лицо с восточным лицом"

Телеведущего и журналиста "Украинской правды" Мустафу Найема задержали сотрудники подразделения "Беркут".

Об этом сообщила ведущая программы "Час.Новин" на 5 канале Татьяна Даниленко.

По ее словам, журналиста задержали около 21.30 возле здания редакции 5 канала.

"Подъехали на машине "Беркута". Не представившись, попросили выйти из машины (журналист находился в машине Даниленко). Мустафа вышел. Попросили предъявить документы. Начали хамить. Мустафа предъявил документы, но они сказали, что "они не увидели", - рассказала свидетельница происшествия.

"Они его задержали силой, объяснив это тем, что он "Лицо кавказкой национальности", и повезли в Подольское райуправление... При этом они хамили ему и мне, и изъяли у него мобильный телефон", - приводит слова Даниленко Украинская правда.

***

Когда журналиста отпустили, сам Мустафа сообщил, что "сотрудник написал протокол о задержании. На входе в райотдел этот сотрудник подкинул мне в карман мой телефон... На просьбу объяснить, почему забрал мой телефон. Он сказал, что ничего объяснять не будет", - уточнил журналист.

В ответ на предложение Наема извиниться за то, что сотрудники "Беркута" грубили и провели задержание из-за национальности, начальник райотдела милиции извинился, а сотрудник, проводивший задержание, нет.

"В отделение также позвонил начальник РУ МВС Украины в Киеве Алексей Крикун, он попросил извинения за своих сотрудников и пообещал провести служебное расследование", - рассказал журналист.

"У меня никаких претензий к сотрудникам милиции нет", - заявил Мустафа.

***

Со своей стороны милиция уверяет, что задержала Мустафу Найема из-за того, что он не показал документы. Об этом заявил начальник пресс-службы киевской милиции Владимир Полищук.

По его словам, беркутовцы попросили Мустафу предъявить документы, поскольку у него "восточный тип лица".

По словам Полищука, поскольку журналист отказался это сделать, милиционеры посадили Мустафу в свой автомобиль, и отвезли в Подольское райотделение милиции (Сам Найем говорит, что документы показал). В милиции утверждают, что Найем по дороге позвонил по телефону народным депутатам, которые в свою очередь помогли журналисту связаться с начальником киевского главка.

Полищук подчеркнул, что в райотделении инцидент уладили. "Никаких документов не составляли, и никто никаких претензий не предъявил", - заявил он.

Полищук уверил, что бойцы "Беркута" не знали в лицо Мустафу, "так как они ТВі не смотрят, и не знали, что Мустафа публичный человек".

***

В то же время, комментируя это событие УНИАН, в столичном главке отметили, что любой работник милиции может подойти к любому гражданину и попросить у него документы, удостоверяющие личность.

Вместе с тем в столичной милиции не смогли откомментировать неоднократные обращения на расширенных коллегиях Генеральной прокуратуры при участии бівшего генпрокурора Украины Александра Медведько, который призывал работников правоохранительных органов как можно больше избегать процедур проверки у граждан документов, в т.ч. доставляя их в участки милиции под предлогом установления личности. При этом генпрокурор обращал внимание подчиненных соответствующим образом реагировать на такие действия представителей органов внутренних дел.