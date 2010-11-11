Симоненко: не надо было конфликтовать с ПР

Депутат Леонид Грач еще не подавал заявление о выходе из фракции Компартии в парламенте.

Об этом заявил лидер Компартии Петр Симоненко в эфире 5 канала.

"Только тогда мы будем иметь возможность об этом говорить, когда я увижу его заявление. Письменное, в адрес центрального комитета партии. Тогда мы будем вести разговор", - цитирует Украинская правда.

По словам Симоненко, КПУ дала возможность областным комитетам партии избирать свою тактику на местных выборах.

"Крым избрал свою тактику. Негативистскую и так скажем конфронтационную. Мы дали возможность выбрать. Они выбрали ту тактику, которая не дала им результатов", - заявил лидер коммунистов.

Депутат от Компартии Грач заявил, что не будет входить в коалицию.