В Нашей Украине предвидят, что выборы станут холодным душем для демсил

«Наша Украина» предложила несколько инициатив ради предотвращения фальсификации выборов. Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил член Политсовета «Нашей Украины» Данила Лубкивский.

Одна из таких инициатив - создание юридической линии защиты. По словам Лубкивского, это телефонная связь для граждан, которые могут обращаться по номеру 0 800 50 28 18 и получить юридическую помощь и сообщить о фальсификациях.

Представитель «Нашей Украины» сказал, что партия донесла все примеры нарушений избирательного законодательства до зарубежных партнеров во время встреч в США и Европе, а также во время встреч с международными наблюдателями в Киеве.

«Есть озабоченность, что на этих выборах гораздо меньше международных наблюдателей, чем раньше, что создает дополнительный нежелательный прецедент», – сказал Лубкивский.

Вместе с тем он призвал граждан прийти на выборы, не отдавать голос тем, «кто строит казарму в государстве», и поддержать патриотические силы. Член «Нашей Украины» прибавил, что эти выборы станут «холодным душем для всех патриотических сил, это должно стать толчком для объединения».