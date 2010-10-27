ГПУ возьмет за шкирку Луценко и Турчинова за карьеру водителя?

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту злоупотребления властью или служебным положением служебными лицами МВД в период руководства им Юрия ЛУЦЕНКО, которые оформили на работу в милицию водителя экс-руководителя ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра МВД Украины, начальник Главного следственного управления Василий ФАРИННИК.

По его словам, нарушение заключается в том, что человек в течение двух лет с момента трудоустройства в органы внутренних дел получил специальные звания от капитана до подполковника, получал немалую заработную плату.

Кроме того, общий стаж работы водителем этого человека составляет 22 года, и он был зачтен как общий стаж работы в милиции. «Ясно, без министра, без должностных лиц кадровой службы этого нельзя было сделать», - сказал В.ФАРИННИК, заметив при этом, что есть документ, подписанный конкретными людьми. На уточняющий вопрос, кем именно, он сказал: «Письмо подписывал Юрий Витальевич, резолюцию ставил ТУРЧИНОВ».

В свою очередь, в пресс-службе Генпрокуратуры УНИАН сообщили, что еще 15 октября возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления властью или служебным положением бывшим руководством МВД, в результате чего государственным интересам нанесен существенный вред.

Как отметили в Генпрокуратуре, дело возбуждено по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.