Тигипко делает много ошибок, но хлопать дверью не собирается

Лидер партии «Сильная Украина», вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО признает, что совершает много ошибок, но в должности чувствует себя уверенно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Очень уверенно себя чувствую. Почему? Потому что я считаю, что я конкурентоспособный чиновник, я могу делать дело. И когда мне говорили, что меня, вице-премьера, сейчас уволят… Остался, видите, ничего не сняли», - заявил С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что не боится увольнения, так как убежден, что останется полезным для страны. «Снимут – тоже не велика беда. Останусь конструктивным, постоянно буду что-то предлагать, если даже будет такое. Но уйти, хлопнув дверью, дело не хитрое. Сделать дело – вот это дело хитрое, потому что у нас одни эти хлопки, больше ничего нету», - сказал С.ТИГИПКО, подчеркнув, что Украине нужны реформы по всем направлениям.

Отвечая на вопрос, совершает ли он ошибки в своей работе, С.ТИГИПКО сказал: «Да, много».