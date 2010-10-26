У Тимошенко призывают Януковича сдержать «твердое» слово

Власть в Ивано-Франковске лицемерит, "одной рукой заманивая политические партии подписывать обращение к избирателям края о честных выборов, а другой – давая привычную отмашку делать свое черное дело: их подтасовывать". Об этом говорится в обращении Ивано-Франковской областной организации «Батьківщини», опубликованном на сайте партии.

"Поздно вечером 25 октября 2010 года на фирме, печатавшей бюллетени, был обнаружен излишек готовых к отправке заказчику или коалиционным заказчикам и их партнерам «противсехам» - 111 741 избирательный бюллетень по выборам депутатов в Ивано-Франковский областной совет в многомандатном избирательном округе и свыше 80 тысяч - по одномандатным мажоритарным избирательным округам. Аккуратно сложенные, упакованные по 3, 5, 10 тысяч и с пометками, которые должен знать лишь заказчик, они ждали своего часа, чтобы, попав на избирательные участки, оказаться в избирательных урнах от имени галицких избирателей. А это, минимум, 15% голосов избирателей уже должны были получить определенные политические партии и 10% - кандидаты-мажоритарщики. Именно таким «честным» способом планировалось ковать победу на местах, выполнить указание гаранта Конституции обеспечить выборы без фальсификации", - возмущаются партийцы.

Авторы обращения напоминают, что председатель областной партийной организации «ВО «Батьківщина», народный депутат Украины Шлемко еще 13 октября 2010 года предупредил ЦИК и управление СБУ в Ивано-Франковской области, что готовятся фальсификации на Прикарпатье. В его письмах подчеркивалось настойчивое продвижение коалициантами областной избирательной комиссии решения о печати бюллетеней фирмой «Кубэкс», у которой нет соответствующей лицензии, практического опыта и технической готовности, и что эта фирма близка к одной из политических партий. "До сих пор молчание, а значит – прикрытие подготовки преступления", - делают вывод в "Батьківщині".

Бюро Ивано-Франковской областной организации обращается к Виктору Януковичу: "Господин президент! Выполните свое твердое слово, данное Украине, мировому сообществу, - освободите виновников от своих должностей за невыполнение Вашего обещания провести честные выборы".