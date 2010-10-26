ЕЦ пожаловался иностранным послам на давление и дискриминацию

Партия “Единый Центр” проинформировала международные организации, которые занимаются мониторингом ситуации в Украине и контролем за ходом выборов, а также ряд посольств иностранных стран о фактах многочисленных нарушений во время избирательной кампании в местные органы власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, соответствующее официальное письмо сегодня подписал один из лидеров партии Игорь ПОПОВ.

В документе, в частности, констатируется, что выборы проходят в условиях «тотального пренебрежения действующей властью норм права, многочисленных нарушений действующего законодательства и демократических процедур, широкого применения административного ресурса, давления и принуждения к субъектам избирательного процесса. Этот вывод “Единый Центр” сделал на основании многочисленных фактов злоупотреблений и ограничений, к которым прибегли должностные лица государственных администраций и избирательных комиссий в отношении кандидатов от нашей партии. И.ПОПОВ обратил внимание на то, что аналогичные сообщения поступают и от других политических сил, принимающих участие в выборах.

В письме из перечня свидетельств давления и дискриминации “Единого Центра” приведены типичные факты, которые, по мнению членов партии, доказывают, что нынешние местные выборы в Украине уже нельзя считать ни честными, ни законными, ни демократическими.

Среди указанных аргументов – взятие под стражу кандидатов на должность городских председателей Донецка Андрея АМБРОСЕНКО и Белозерска Донецкой области Владимира ШВЕЦА. Сообщается о попытках снятия с выборов кандидата в мэры Светловодска Кировоградской области Валентина КОЗЯРЧУКА: за его заявление в прессе о намерении защитить свои законные права местная избирательная комиссия вынесла ему очередное предупреждение с формулировкой «за запугивание членов ТИК через СМИ». Приводятся примеры отмены регистрации как отдельных кандидатов, так и целых партийных списков “Единого Центра” в Киевской, Кировоградской, Полтавской областях.

Также перечислены случаи прямых угроз и запугивания кандидатов от “Единого Центра” со стороны руководства областных администраций на Закарпатье и в Хмельницкой области. Обращается внимание на многочисленные случаи освобождения от должностей, административное давление и шантаж.

В документе отмечается, что все эти факты указывают на проведение властью целенаправленной кампании против политических соперников. «Широкое применение ею арсенала самых грязных средств конкуренции в сочетании с практически полностью подконтрольными избирательными комиссиями по всей стране дают основания предположить, что выборы будут проведены нечестно, а их результаты – искажены», – говорится в письме “Единого Центра”.