В Гааге создадут международный финансовый трибунал

В Гааге планируется создать международный финансовый трибунал.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на голландские СМИ, это будет трибунал, куда смогут обращаться банки, инвесторы, пенсионные фонды и другие финансовые учреждения для улаживания сложных международных споров.

Планируется, что трибунал начнет работать с 2011 года.

У нового трибунала будет свой «пул» из примерно 100 признанных экспертов - специалистов в разных финансово-экономических областях.

Инициатива учреждения такого трибунала, который будет иметь дело со сложными финансовыми операциями, была высказана накануне на закрытой встрече финансистов в Гааге.

Глава Центробанка Нидерландов Нут ВЕЛЛИНК заявил, что появление такого трибунала будет «способствовать укреплению финансовой стабильности».