В Гааге создадут международный финансовый трибунал
В «пуле» будет 100 признанных экспертов
В Гааге планируется создать международный финансовый трибунал.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на голландские СМИ, это будет трибунал, куда смогут обращаться банки, инвесторы, пенсионные фонды и другие финансовые учреждения для улаживания сложных международных споров.
Планируется, что трибунал начнет работать с 2011 года.
У нового трибунала будет свой «пул» из примерно 100 признанных экспертов - специалистов в разных финансово-экономических областях.
Инициатива учреждения такого трибунала, который будет иметь дело со сложными финансовыми операциями, была высказана накануне на закрытой встрече финансистов в Гааге.
Глава Центробанка Нидерландов Нут ВЕЛЛИНК заявил, что появление такого трибунала будет «способствовать укреплению финансовой стабильности».