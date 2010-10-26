Тимошенко: Янукович объединил Украину

Лидер ВО «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объединил Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера на пресс-конференции в Хмельницком.

«Президент объединил восток и запад, север и юг, потому что люди на этих территориях чувствуют одни и те же беды», - сказала она. Ю.ТИМОШЕНКО конкретизировала, что против действующей власти восстали студенты во всех областях Украины. Также она утверждает, что видела, как предприниматели из Луганска, которые пикетировали Дом правительства в Киеве, обнимались и общались с предпринимателями с запада Украины. «В сердцах людей сейчас появился страх. Они боятся инакомыслия и не могут свести концы с концами», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что из политической риторики нужно убрать слова, которые разъединяют украинцев.