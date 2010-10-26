У Онопенко три дня, чтобы рассказать в Германии о судах и реформе

С 25 по 27 октября председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО осуществляет рабочий визит в ФРГ.

Визит проходит по приглашению Президента Федерального Верховного суда Германии Клауса ТОЛЬКСДОРФА, сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного Суда Украины.

В программе визита – профессиональные встречи с президентами и судьями Федерального Конституционного суда и Федерального Верховного суда ФРГ, обсуждение актуальных проблем судопроизводства.

В частности, в Федеральном Конституционном суде ФРГ планируется обсудить отношения Федерального Конституционного суда с федеральными и европейскими судами, а также отношения Верховного Суда Украины с Конституционным Судом Украины.

Во время встречи в Федеральном Верховном суде ФРГ В.ОНОПЕНКО расскажет о состоянии судебной реформы в Украине с точки зрения права о судебном устройстве и процессуального права, а немецкие коллеги поделятся опытом отношений между высшими судами федерации. Главное место отведено и обсуждению вопросов обеспечения единства судебной практики, ускорения производства судебных дел, компетенции и основным чертам ревизии согласно немецкого права и кассации согласно украинского права.

В канун визита в Германию В.ОНОПЕНКО встретился с послом ФРГ в Украине Гансом-Юргеном ГАЙМЗЕТОМ. Коснувшись актуальных проблем судебно-правовой реформы в Украине, посол, в частности, поинтересовался полномочиями Верховного Суда Украины после вступления в действие нового закона о судоустройстве и статусе судей.

В.ОНОПЕНКО информировал Г.-Ю.ГАЙМЗЕТА о лишении по новому закону Верховного Суда рассмотрения дел по существу, граждан – непосредственного, а не с разрешения высших специализированных судов, доступа к высшей по Конституции судебной инстанции страны, отход от мировой практики относительно специализации в судах, невозможность рассматривать в Верховном Суде те дела (а их – большинство), в которых есть процессуальные нарушения, а не только нарушения материального права. Таким образом, констатировал председатель Верховного Суда Украины, нарушено конституционное право граждан Украины на полноценную судебную защиту, что засвидетельствовали и заключения Венецианской комиссии, потому сейчас актуальным является то, насколько власть имеет политическую волю учесть эти заключения.

Г.-Ю.ГАЙМЗЕТ отметил, что зарубежных дипломатов несколько поразили темпы, с которыми принимался в Украине новый закон о судоустройстве и статусе судей, однако из уст авторов законопроекта звучали заверения, что в случае замечаний Венецианской комиссии в закон будут внесены коррективы.

В свою очередь, В.ОНОПЕНКО сообщил, что Верховный Суд уже подготовил свои предложения, поэтому слово – за законодателем.