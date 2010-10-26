Тимошенко не видит ничего плохого в разгосударствлении СМИ

Лидер ВО «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не видит ничего плохого в разгосударствлении средств массовой информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала вчера на пресс-конференции в Хмельницком.

«Здесь нет ничего плохого. Но все зависит от политики, которую будет проводить владелец СМИ. Сейчас я отдаю предпочтение коммунальному и государственному телевидению. На местах наибольшая свобода слова», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Государственный комитет телевидения и радиовещания подготовил законопроект, который предусматривает ликвидацию государственных и коммунальных печатных изданий. Потом по решению трудовых коллективов они могут быть перерегистрированы как частные СМИ или преобразованы в официальные издания, которые публикуют только нормативно-правовые акты и не используют труд журналистов.

В Украине сейчас зарегистрировано 2296 газет и журналов, 672 из которых находятся в государственной и коммунальной собственности.