Во Львове суд отменил создание участковых комиссий

Львовский апелляционный административный суд удовлетворил в понедельник жалобы ряда партий и отменил решение городской избирательной комиссии Львова о формировании участковых избирательных комиссий на выборах городского совета, сообщает Радио Свобода. Как сообщают эти партии («Свобода», «Украина соборная», «Фронт Змін», Республиканская христианская, Украинская народная), суд обязал горизбирком заново создать участковые комиссии, расширив при этом их состав.

Отмененное решение от 15 октября, которое обжаловали политические силы, ограничило численность участковых комиссий, а в их состав не попали кандидаты от ряда партий.