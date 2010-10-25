Почетные граждане Харькова требуют от Тимошенко не дискредитировать город

Почетные граждане Харькова требуют от председателя ВО «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО прекратить «целенаправленную дискредитацию города перед жителями Украины и европейским сообществом».

Как передает корреспондент УНИАН, открытое письмо в адрес Ю.ТИМОШЕНКО сегодня подписали почетные граждане Харькова - ректор Харьковского национального университета им. Каразина Виль БАКИРОВ, заместитель генерального директора КП «Харьковский метрополитен», мэр Харькова в 1996–2002 годах Михаил ПИЛИПЧУК, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Юрий ПОЯРКОВ, директор харьковского специализированного медико-диагностического центра, директор Украинского НИИ клинической генетики Елена ГРЕЧАНИНА, председатель наблюдательного совета АО «Жилстрой-2», заслуженный строитель Украины Юрий КРОЛЕНКО.

«Территориальная община полуторамиллионного Харькова обращается к Вам с требованием прекратить ведение целенаправленной дискредитации нашего города перед жителями Украины и всем европейским сообществом. За последний год это уже не первая попытка Ваших действий, направленных на очернение всех заслуг нашего города, сегодняшней работы территориальной общины по наведению порядка в родном доме. Мы заявляем Вам, что никакие действия, даже в угоду своему политическому будущему, не должны оскорблять жителей нашего региона. Людей, которые своим ежедневным трудом пишут историю не только Харькова, но и работают во имя будущего Украины», - говорится в открытом письме.

М.ПИЛИПЧУК подчеркнул, что заявления оппозиционного лидера создают негативный имидж города, а также отбрасывают очевидный прогресс Харькова.

«Мы возмущены Вашими заявлениями и требуем от Вас опровергнуть информацию, которая не отвечает реальной действительности, а также извиниться перед всеми харьковчанами. В противном случае оставляем за собой право обратиться в судебные инстанции, чтобы отстоять честь и достоинство жителей Харьковской области», - заявили почетные граждане.

«Ситуация, как мне кажется, требует именно таких действий. Весь Интернет пестрит информацией, что в Харькове готовятся масштабные фальсификации. Я думаю, что обычные люди, которые не знают ситуации, они этому верят. Последняя ситуация с якобы фальшивыми бюллетенями оказалась дезинформацией, а это лишний повод бросить тень и очернить город», - отметил В.БАКИРОВ.

По мнению почетных граждан Харькова, это дискредитирует как жителей, так и руководителей города, кроме этого, заявления Ю.ТИМОШЕНКО «проливают грязь на всех украинцев».

«Нам бы очень не хотелось, чтобы эта политическая ситуация, эти выборы, еще навредили имиджу города. Есть такая ситуация – нужно не стесняться говорить, что мы не согласны, мы протестуем», - сказал В.БАКИРОВ.

По мнению Е.ГРЕЧАНИНОЙ, заявления Ю.ТИМОШЕНКО влияют на международный авторитет Украины, а ее заявления «в том числе и морально опасны».

Под открытым письмом подписались 5 почетных граждан Харькова, но как считает М.ПИЛИПЧУК, «если бы была цель собрать подписи, то их бы было намного больше».