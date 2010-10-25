Иностранным наблюдателям будет разъяснена ситуация в Харькове

Кандидат на должность Харьковского городского председателя от ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ намерен обжаловать решение прокуратуры Харькова, которая отказалась возбуждать уголовное дело в связи с заявлениями о факте выявления в местной типографии «Фолио-Плюс» неучтенных избирательных бюллетеней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает сайт Харьковской облорганизации «Батьківщини».

Кроме этого, А.АВАКОВ намерен 26 октября провести встречу с рядом международных наблюдателей на выборах в местные органы власти, на которой он информирует о ситуации в Харькове накануне выборов. По его словам, на встрече будут присутствовать представители ПАСЕ, а также официальные представители иностранных посольств.

«Завтра я реагирую на просьбу иностранных наблюдателей, проведу с ними встречу. Это представители ПАСЕ, представители посольств иностранных государств, в частности, США», - сказал А.АВАКОВ.

Как сообщал УНИАН, 23 октября народные депутаты Владимир ФИЛЕНКО и Алексей ЛОГВИНЕНКО вызвали следственно-оперативную группу в харьковскую типографию «Фолио-Плюс», где было выявлено печатание неучтенных бюллетеней для голосования на выборах в Харьковской области.

Как заявил после доследственной проверки правоохранителями издательства «Фолио-Плюс» В.ФИЛЕНКО, на складах было выявлено 12 тысяч 700 бюллетеней.

В свою очередь пресс-служба Харьковской областной организации Партии регионов обвинила представителей ВО «Батьківщина» в намерении сорвать избирательный процесс в Харьковской области.

Сегодня, 25 октября, прокуратура Харькова заявила, что не имеет оснований для возбуждения уголовного дела в связи с заявлениями о выявлении неучтенных избирательных бюллетеней.