В ЕЦ жалуются, что СБУ никого не пустила в суд по делу их кандидата

В донецкой областной организации партии «Единый Центр» заявляют, что сотрудники СБУ грубо оттеснили журналистов и не допустили никого на заседание Ворошиловского районного суда Донецка, рассматривающего уголовное дело, в рамках расследования которого был задержан лидер облорганизации «Единого Центра», кандидат в мэры Донецка Андрей АМБРОСЕНОК.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы облгорганизаци партии Оксана НАБУДОВИЧ, которая в настоящий момент находится в здании суда.

По ее словам, сегодня на открытом заседании Ворошиловского районного суда Донецка судья ОРЕХОВ должен был вынести решение о дальнейшей мере пресечения задержанного 22 октября сотрудниками СБУ А.АМБРОСЕНКА.

«Суд был назначен первоначально на 14.00, затем его начало перенесли на 16.00, - сказала О.НАБУДОВИЧ. - На четвертом этаже здания суда в зале №2 собрались журналисты, адвокат и однопартийцы Андрея АМБРОСЕНКА. Затем где-то в 16.45 в зал под конвоем завели задержанного и поместили за решетку». Потом, по словам О.НАБУДОВИЧ, события стали развиваться хаотично: «Вдруг зашли какие-то сотрудники СБУ и без объяснений стали выводить А.АМБРОСЕНКА в другой зал заседаний, на пятый этаж здания. Журналисты потянулись за правоохранителями, но сотрудники СБУ в грубой форме стали их отталкивать, оттеснять всех, перекрывать дорогу». Кроме того, она сообщила, что сразу же были закрыты все двери и выключен свет, «чтобы мы не смогли вести видеосъемку».

«С нами обращались, как с врагами народа! Даже девушек-журналисток отпихивали с силой, ничего при этом не объясняя», - возмутилась О.НАБУДОВИЧ.

По ее словам, пока неизвестно, находится ли адвокат в зале суда, где идет теперь закрытое заседание. «В самом здании все двери заперты, возле здания суда около 50 наших сторонников не расходятся и ждут, чем это все закончится», - добавила О.НАБУДОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, по информации прессе-сектора Управления СБУ в Донецкой области, А.АМБРОСЕНОК 22 октября был задержан по уголовному делу, не связанному с его партийной деятельностью.

«14 июля было возбуждено уголовное дело по фактам овладения чужим имуществом (денежными средствами) в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору с группой лиц, т.е., по признаками состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением)», - отмечается в сообщении.

Согласно имеющимся материалам уголовного дела, к совершению преступления причастен директор ООО «Индустриальный Фонд» А.АМБРОСЕНОК, сообщили в СБУ.

Уголовное дело в отношении руководителей политической партии «Единый центр» не возбуждалось, подчеркнули в СБУ.

Согласно материалам уголовного дела, политическая партия «Единый центр» не имеет отношения к коммерческим структурам, задействованным в схеме овладения денежными средствами и к фактам преступной деятельности, за которыми возбуждено уголовное дело, отметили в пресс-секторе.

Лидеры “Единого Центра” расценили взятие под стражу своего однопартийца как средство политического давления за неделю до местных выборов 31 октября.