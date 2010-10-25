Круглый стол «Почему украинцы стали хуже относиться к россиянам?»

15:53, 25 октября 2010
Политика
1267 0

27 октября в 11.00 еженедельник «Комментарии:» проведет «круглый стол» «Почему украинцы стали хуже относиться к россиянам?».

Хотя в Украине уже почти год у власти правительство, которое взяло курс на сближение с Россией, отношение украинцев к россиянам ухудшается. Это, в частности, засвидетельствовали результаты последнего мониторинга Института социологии Национальной академии наук Украины.

Объяснение этому феномену в дискуссии за круглым столом будут искать эксперты:

Николай ШУЛЬГА, заместитель директора Института социологии НАН Украины

Александр БОГОМОЛОВ, президент Центра ближневосточных исследований

Игорь ЛОСЕВ, доцент кафедры культурологии НАУКМА

Алексей ДАНИЛЬЧУК, Центр международной безопасности и стратегических студий

Владимир КОРНИЛОВ, директор украинского филиала Института стран СНГ

Вадим ДЕНИСЕНКО, главный редактор еженедельника «Комментарии:»

«Круглый стол» состоится 27 октября в конференц-зале «Еволюшен Медиа» по адресу:

Киев, ул. Жилянска, 12-я. Начало о 11.00.

Аккредитация обязательна.

Телефон для аккредитации: (044) 201-43-01, Святослав ЯРИНИЧ.

Эл. почта:

s.yarynych@e-media.com.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter