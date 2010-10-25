27 октября в 11.00 еженедельник «Комментарии:» проведет «круглый стол» «Почему украинцы стали хуже относиться к россиянам?». Хотя в Украине уже почти год у власти правительство, которое взяло курс на сближение с Россией, отношение украинцев к россиянам ухудшается. Это, в частности, засвидетельствовали результаты последнего мониторинга Института социологии Национальной академии наук Украины.

Объяснение этому феномену в дискуссии за круглым столом будут искать эксперты: Николай ШУЛЬГА, заместитель директора Института социологии НАН Украины

Александр БОГОМОЛОВ, президент Центра ближневосточных исследований

Игорь ЛОСЕВ, доцент кафедры культурологии НАУКМА

Алексей ДАНИЛЬЧУК, Центр международной безопасности и стратегических студий

Владимир КОРНИЛОВ, директор украинского филиала Института стран СНГ

Вадим ДЕНИСЕНКО, главный редактор еженедельника «Комментарии:»