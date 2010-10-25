Круглый стол «Почему украинцы стали хуже относиться к россиянам?»
27 октября в 11.00 еженедельник «Комментарии:» проведет «круглый стол» «Почему украинцы стали хуже относиться к россиянам?».Хотя в Украине уже почти год у власти правительство, которое взяло курс на сближение с Россией, отношение украинцев к россиянам ухудшается. Это, в частности, засвидетельствовали результаты последнего мониторинга Института социологии Национальной академии наук Украины.
Объяснение этому феномену в дискуссии за круглым столом будут искать эксперты:Николай ШУЛЬГА, заместитель директора Института социологии НАН Украины
Александр БОГОМОЛОВ, президент Центра ближневосточных исследований
Игорь ЛОСЕВ, доцент кафедры культурологии НАУКМА
Алексей ДАНИЛЬЧУК, Центр международной безопасности и стратегических студий
Владимир КОРНИЛОВ, директор украинского филиала Института стран СНГ
Вадим ДЕНИСЕНКО, главный редактор еженедельника «Комментарии:»
«Круглый стол» состоится 27 октября в конференц-зале «Еволюшен Медиа» по адресу: Киев, ул. Жилянска, 12-я. Начало о 11.00. Аккредитация обязательна. Телефон для аккредитации: (044) 201-43-01, Святослав ЯРИНИЧ. Эл. почта:
Киев, ул. Жилянска, 12-я. Начало о 11.00.
Аккредитация обязательна.
Телефон для аккредитации: (044) 201-43-01, Святослав ЯРИНИЧ.
Эл. почта:s.yarynych@e-media.com.ua