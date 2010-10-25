Азаров согласился на условия Москвы по созданию СП с Газпромом?

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что предложенные российским газовым холдингом ОАО "Газпром" для совместной разработки месторождения газа в Астраханской области и на полуострове Ямал могут стать основой для создания СП НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома", но исключил возможность слияния двух газовых компаний.

"Хорошие месторождения. Если на основе этих месторождений речь будет идти о создании СП и обмене активами, я думаю, что можно будет договориться", - сказал украинский премьер в интервью РИА Новости.

Напомним, что объединить "Газпром" и "Нафтогаз Украины" предложил в конце апреля премьер-министр России Владимир Путин по итогам встречи со своим украинским коллегой. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компании должны идти к слиянию через создание совместного предприятия - это станет первым этапом пути к объединению. По его словам, вкладом в СП с российской стороны могут стать месторождения, с украинской - газотранспортная система.

Вместе с тем, как сообщали украинские СМИ, в качестве своего взноса в СП Россия предложила Украине месторождения, в разработку которых необходимо вложить значительные инвестиции. Так, вести разработку на Астраханском месторождении не смогли Eni и Total из-за высокого содержания серы в добываемом газе.