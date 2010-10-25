Азаров готов договариваться с Путиным о расчетах в рублях

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не исключает, что в ходе очередного заседания межправительственного украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству 27 октября в Киеве может быть рассмотрен вопрос о возможности взаимных расчетов Украины и России в рублях при торгово-экономическом сотрудничестве.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил в интервью РИА «Новости».

«Россия задавала нам вопрос рублевых расчетов – мы могли бы и эту тему затронуть. Сотрудничество в финансовой сфере – тема, достойная обсуждения», – отметил премьер-министр.

Кроме того, глава правительства сообщил, что к 27 октября подготовлены к подписанию более десятка двусторонних документов. «Все они достаточно важны, но мы хотели бы сосредоточиться прежде всего на условиях поставок природного газа в Украину в 2011 году, условиях транзита. Мы считаем, что на такой встрече необходимо вернуться к теме нашего сотрудничества в газовой сфере. Тем более, что недавно были проведены переговоры с Европейским Союзом, который выразил желание провести трехстороннюю встречу в формате Россия, Украина и ЕС, чтобы обсудить вопросы модернизации украинской газотранспортной системы и перспективы сотрудничества в газовой сфере. Ну а мы как центральное транзитное государство, естественно, заинтересованы в углублении такого сотрудничества», – отметил Н.АЗАРОВ.

Также в ходе заседания межправительственного комитета, по словам премьер-министра Украины, будет затронут вопрос об активизации инвестиционных процессов в Севастополе. «Эту тему мы также хотели бы поднять на встрече», – отметил он.

Кроме того, в центре внимания глав правительств России и Украины будут вопросы сотрудничества в области авиастроения.