Прокуратура отказала в уголовном деле по харьковским бюллетеням

Прокуратура Харькова не имеет оснований для возбуждения уголовного дела в связи с заявлениями о факте выявления в местной типографии «Фолио-плюс» неучтенных избирательных бюллетеней.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно сообщению сайта Харьковской облгосадминистрации, такое заявление по результатам проверки сделал журналистам прокурор Харькова Евгений ПОПОВИЧ.

«Никаких оснований для возбуждения уголовного дела нет, - заявил Е.ПОПОВИЧ.

«В результате работы комиссии, - добавил он, - было установлено, что между издательством «Майдан», которое подписало договор на изготовление избирательных бюллетеней с территориальной избирательной комиссией, и издательством «Фолио-плюс» был, в свою очередь, подписан договор об использовании производственных мощностей последнего для изготовления части тиража. Поэтому выявление на предприятии «Фолио-плюс» бюллетеней было полностью оправдано».

Прокурор отметил, что процесс производства избирательных бюллетеней предусматривает создание так называемого спец- или сверхтиража, который составляет 0,5% от общего количества бюллетеней. «При заказе в 4 405 860 экземпляров размер спецтиража будет составлять 21 920 штук. То есть, обнаруженные на предприятии 11 200 бюллетеней попадают в определенное договором количество», - сообщил Е.ПОПОВИЧ.

По его словам, предоставленные в распоряжение прокуратуры народным депутатом Владимиром ФИЛЕНКО экземпляры бюллетеней были определены сотрудниками прокуратуры как возможный производственный брак, который в процессе производства подлежит списанию. Прокуратура не проводила расследования на предмет того, каким образом эти экземпляры попали в руки нардепа.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ Владимир ФИЛЕНКО заявил, что в харьковском издательстве «Фолио-плюс» обнаружено 12,7 тыс. неучтенных бюллетеней для голосования на местных выборах в Харьковской области.

«Около 720 тыс. бюллетеней мы нашли на складе. Но самое интересное мы обнаружили на одной из палет, на поддоне. Там лежало большое количество бюллетеней, как потом выяснилось 12 тыс. 700 штук, на которых сверху красовалась красноречивая надпись «Н/Наклад». На наш вопрос объяснить, что это значит, нам объяснили - это «сверхнаклад», - сказал В.ФИЛЕНКО.