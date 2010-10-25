Филенко в Харькове насчитал почти 13 тысяч «левых» бюллетеней

В харьковском издательстве «Фолио-плюс» обнаружено 12,7 тыс. неучтенных бюллетеней для голосования на местных выборах в Харьковской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Батьківщина», об этом по итогам доследственной проверки заявил народный депутат от БЮТ Владимир ФИЛЕНКО.

По его словам, в целом на складе «Фолио-плюс» хранится около 720 тыс. бюллетеней, в том числе 12 тыс. 700 бюллетеней, которые были напечатаны «сверхнакладом».

«Около 720 тыс. бюллетеней мы нашли на складе. Но самое интересное мы обнаружили на одной из палет, на поддоне. Там лежало большое количество бюллетеней, как потом выяснилось 12 тыс. 700 штук, на которых сверху красовалась красноречивая надпись «Н/Наклад». На наш вопрос объяснить, что это значит, нам объяснили - это «сверхнаклад», - сказал В.ФИЛЕНКО.

«12 тысяч бюллетеней «сверхнаклада» - это то, что мы нашли только сегодня. Сколько было отпечатано (бюллетеней) таким образом, куда они отправлены, куда подевались - на сегодняшний день это установить фактически невозможно», - отметил депутат.

В.ФИЛЕНКО также возмутился по поводу того, что никто из руководства типографии не смог дать ответ, сколько и каких бюллетеней напечатано и хранится на складе издательства.

«На вопрос, сколько на склад поступило бюллетеней за весь период печати - никто не дал ответ. Сколько вывезено бюллетеней, в каком направлении, кем вывезено - никакого ответа нет. Ни одного документа, который регламентировал бы поступление продукции на склад, а также вывоз продукции из складе, - нет. Ни одного представителя территориальной комиссии, которые должны осуществлять контроль, на складе нет. Ни одного представителя издательства «Майдан», которое является исполнителем заказа ТИК, - нет», - подчеркнул В.ФИЛЕНКО.

По мнению депутата, прокуратура имеет все основания возбудить уголовное дело в отношении членов территориальной избирательной комиссии, которые «не контролируют процесс изготовления бюллетеней, а также против тех, кому они заказали изготовление этих бюллетеней».

Как сообщал УНИАН, в субботу, 23 октября, народные депутаты от БЮТ В.ФИЛЕНКО и Алексей ЛОГВИНЕНКО вызвали оперативно-следственную группу в типографию «Фолио-плюс» в Харькове, где был обнаружен факт печатания неучтенных избирательных бюллетеней.

По словам В.ФИЛЕНКО, в типографии «Фолио-плюс» обнаружены неучтенные отпечатанные бюллетени для выборов в местные советы 31 октября. При этом, как сообщил депутат, печатание бюллетеней продолжалось.