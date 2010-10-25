Могилев головой поручился за соблюдение закона на выборах

Местные выборы 31 октября станут тяжелым экзаменом для органов внутренних дел, но они должны сдать этот экзамен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании с руководителями областных управлений милиции сказал министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

«Мы отвечаем своей головой за соблюдение норм закона на выборах. Это будет тяжелый экзамен, но мы должны его сдать», - подчеркнул министр.

Обращаясь к руководителям региональных управлений МВД, он сказал: «Вы, как руководители, – это ваш первый экзамен. Если будут нарушения - реакция, вы знаете, будет мгновенной».

В то же время А.МОГИЛЕВ выразил убеждение, что работники милиции должным образом обеспечат охрану правопорядка во время выборов.