Кто влияет на выработку госполитики в Украине (опрос)

Граждане считают, что Президент Украины больше всего влияет на выработку государственной политики в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, сообщили УНИАН в этом Центре.

Директор социологической службы Центра Разумкова Андрей БЫЧЕНКО отметил, что во время исследования респондентам было предложено оценить, насколько сильно разные институты влияют на выработку государственной политики в Украине. Оценки давались по 5-бальной шкале, где «1» означает минимальное влияние, а «5» - максимальное.

Наиболее высоко респонденты оценили влияние Президента Украины: средняя оценка составила 4,16 балла. Дальше идут политические силы, входящие в коалицию (3,89 балла), правительство Украины (3,88 балла), Верховная Рада Украины (3,79 балла) и большой украинский бизнес (3,78 балла).

Достаточно высоко граждане оценили российское влияние на выработку государственной политики в Украине: средняя оценка влияния российского бизнеса составила 3,48 балла, а российского правительства – 3,46 балла.

Немного меньше влияние имеют западный бизнес (3,14 балла) и международные организации (3,08 балла). Ниже, чем на три балла в среднем респонденты оценили влияние правительств западных стран (2,99), оппозиционных политических сил (2,94), бизнеса других стран (2,92), правительств других стран (2,84), малого и среднего украинского бизнеса (2,83), местной власти (2,74), украинских общественных организаций (2,55). Ниже всего респонденты оценили влияние на выработку государственной политики в Украине со стороны граждан Украины (2,30 балла).

А.БЫЧЕНКО добавил, что только 36,7% опрошенных считают влияние правительства Украины выше, чем влияние правительства России (то есть влияние правительства Украины было оценено выше, чем влияние правительства России). 30,3% респондентов оценили влияние правительств Украины и России одинаковой оценкой, а 15,2% граждан считают, что правительство России влияет на выработку государственной политики в Украине сильнее, чем правительство Украины. Остальные опрошенные хотя бы в одном случае не смогли дать ответ на вопрос.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 сентября по 5 октября 2010 года во всех регионах Украины. Опрошены 2007 респондентов, старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.