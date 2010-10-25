В Украину прибыл премьер-министр Канады

В Киеве в Администрации Президента происходит встреча главы Украинского государства Виктора ЯНУКОВИЧА с премьер-министром Канады Стивеном ХАРПЕРОМ в формате “один на один”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, приветствуя С.ХАРПЕРА, Президент поблагодарил его за принятие приглашения посетить Украину.

“Сейчас мы имеем возможность обсудить много вопросов”, - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

“У Украины и Канады стабильные дружеские отношения, и нам с вами необходимо их продолжать”, - убежден Президент.

Со своей стороны премьер-министр Канады отметил, что Украина является Родиной свыше 1 млн. канадцев украинского происхождения. “Канада всегда очень гордилась своими отношениями с Украиной, в частности со времени обретения вашим государством независимости”, - сказал С.ХАРПЕР, напомнив, что именно Канада первой из западных государств признала независимость Украины.

По окончании встречи под председательством Президента и премьер-министра состоятся украинско-канадские переговоры и подписание двустороннего документа.

Перед этим глава Украинского государства встретил руководителя правительства Канады на площади перед Администрацией Президента. Военный оркестр исполнил Государственные гимны Украины и Канады, Президент и премьер-министр обошли строй воинов Почетного караула. Церемония завершилась взаимным представлением членов официальных делегаций Украины и Канады.