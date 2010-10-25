Гурвица к выборам готовит советник Барака Обамы

К повторному избранию Эдуарда Гурвица на пост мэра Одессы готовит именитый американский консультант. «Делу»стало известно, что на минувшей неделе в Одессу прибыл представитель группы советников президента США Барака Обамы Гэрри Бернард Кэмпбелл. Команда нынешнего городского главы Одессы возлагает большие надежды на американского специалиста. Как сообщил «Делу» информированный источник, Кэмпбелл является ключевым консультантом избирательной кампании Эдуарда Гурвица на грядущих местных выборах.

Сам Эдуард Гурвиц не опроверг эту информацию, однако политик не пожелал вдаваться в детали. «Я не хотел бы комментировать технические вопросы, связанные с организацией избирательной кампании. Именно к этой категории относится и вопрос о привлечении различного рода консультантов», — передал слова мэра начальник управления информации Одесской мэрии Эдуард Щеглов.

Напомним, главным соперником Эдуарда Гурвица на выборах мэра в Одессе является кандидат от Партии регионов Алексей Костусев.