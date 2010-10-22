Севастопольская "Батькивщина" заявляет о нападении на агитатора

В Севастополе сегодня двое неизвестных напали на агитатора партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Севастопольской городской организации «Батькивщина».

По их информации, это произошло около полудня, когда агитатор Надежда СТОЛЯРЧУК раздавала газеты и программу кандидатов в депутаты от партии.

«Молодые люди спортивного телосложения оборвали боковую ткань и повредили каркас агитационной палатки. Когда Н.СТОЛЯРЧУК попыталась помешать им, один из нападавших вывернул ей руку, повредив палец», - говорится в сообщении.

Первый заместитель председателя Севастопольской городской организации «Батькивщины» Николай ИВАНЮК, комментируя инцидент, выразил мнение, что «это была провокация со стороны определенных политических сил. В том, кто дал указание противодействовать всеми силами партии «Батькивщина» и, в частности, повредить агитационную палатку, должны разобраться правоохранительные органы».

В Гагаринском райотделе УМВД в Севастополе принято соответствующее заявление от пострадавшей.