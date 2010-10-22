Председатель Черкасской ГИК считает уголовное дело против него давлением

Председатель Черкасской городской избирательной комиссии Николай КУДРЯВЦЕВ считает безосновательным и юридически неправильным возбуждение против него 20 октября уголовного дела по обвинению в подозрении в превышении служебных обязанностей и служебный подлог при подписании договора по изготовлению избирательных бюллетеней.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской социал-демократической партии.

«Принятие решения о возбуждении уголовного дела в отношении меня как председателя городской избирательной комиссии являются безосновательными и юридически неправильными, поскольку дело возбудили без проверки и изучения всех обстоятельств. На комиссию оказывается давление, которое мешает нормальной организации избирательного процесса», - сказал Н.КУДРЯВЦЕВ.

Он также добавил, что члены Черкасской городской избирательной комиссии приняли решение печатать бюллетени на государственном предприятии «Черкасский государственный центр научно-технической и экономической информации», с которым он раньше подписал договор на изготовление бюллетеней.

«Договор был подписан, но изготовление бюллетеней без решения комиссии не проводилось. Была проведена лишь предварительная подготовка к печати бюллетеней. И была закуплений бумага, поскольку в Украине сейчас в связи с выборами очень напряженная ситуация с печатной бумагой», - отметил Н.КУДРЯВЦЕВ.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Черкасской области возбудила уголовное дело против председателя Черкасской городской избирательной комиссии Н.КУДРЯВЦЕВА 21 октября.

Дело возбуждено по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.3 ст.365, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины, по фактам превышения Н.КУДРЯВЦЕВЫМ служебных обязанностей и служебного подлога при заключении договора с ГП «Черкасский государственный центр научно-технической и экономической информации» по изготовлению избирательных бюллетеней без соответствующего решения Черкасской городской избирательной комиссии.

В горизбиркоме Н.КУДРЯВЦЕВ является представителем Украинской социал-демократической партии, которая входит в Блок Юлии Тимошенко.