Богословская возвращается в Партию регионов

Народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ написала заявление о восстановлении членства в Партии регионов, из которой она вышла весной 2009 года.

Эту информацию она подтвердила в комментарии «Зеркалу недели».

И.БОГОСЛОВСКАЯ уточнила, что в течение последних трех недель вела переговоры с членами президиума Партии регионов. «Мы решили, что сегодня необходимо объединение всех сильных людей вместе. Потому что перед нами стоят огромные задачи и нужна сильная команда. Поэтому я написала такое заявление», - пояснила она.

При этом И.БОГОСЛОВСКАЯ призвала политиков объединиться во имя будущего страны.

«Сейчас не время выходить на всякого рода вольную борьбу. У страны запаса прочности совсем немного осталось. Если мы сейчас все - профессионалы, люди, «обезображенные» интеллектом, - не соберемся вместе, то мы страну проиграем. Более того, всем, кому Украина дорога, нужно отказаться от идеологии «если ты наш, то все остальные - враги». Сейчас эта идеология нас всех будет только разрушать», - добавила она.

В то же время И.БОГОСЛОВСКАЯ затруднилась ответить, когда будет рассмотрено ее заявление о вступлении в Партию регионов. «Я не могу сказать, поскольку это не в моей власти», - отметила она.

Как сообщалось, И.БОГОСЛОВСКАЯ объявила о выходе из Партии регионов 25 мая 2009 года. Свое решение она тогда объяснила несогласием с «византийщиной» и «кулуарными договоренностями» между БЮТ и ПР по созданию широкой коалиции и внесению изменений в Конституцию.