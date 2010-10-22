Симферопольцы настроены против криминалитета в местной власти

94,5% жителей Симферополя не хотят видеть в местных органах власти представителей криминалитета, передает Крымское информационное агентство, ссылаясь на данные социологического исследования, проведенного Республиканским институтом политических и социологических исследований.

По словам директора института Дмитрия МОСЕЙЧУКА, согласно соцопросу, в Симферополе лидером электоральной поддержки по-прежнему остается Партия регионов. За ее кандидатов, идущих в местные советы города, готовы голосовать 57,8%. В то же время рейтинг «Русского единства» остается стабильным и составляет 5,6%, «Союза» – 6,6%, КПУ – 3,5% (наметилась тенденция к снижению рейтинга), «Сильной Украины» – 2,8%.

«У остальных политических сил нет шанса быть представленными в горсовете», – отмечает Д.МОСЕЙЧУК. И добавляет, что 3,3% симферопольцев не поддержат ни одну из политсил, еще 10,2% – не определились с выбором.

Кандидата на пост городского головы от Партии регионов Виктора АГЕЕВА готовы поддержать 46,3% респондентов (позитивная динамика роста рейтинга сохраняется). Кроме того, 75,7% симферопольцев уверены, что мэром города станет именно он.

Его конкуренты набирают намного меньше голосов: «союзовец» Лев МИРИМСКИЙ – 13,3%, коммунист Владимир БАЖЕНОВ – 5,4%, остальные имеют незначительный процент поддержки.

Согласно исследованию, с предвыборной программой ПР знакомы или частично знакомы 46,7% опрошенных, партии «Союз» – 12,4%, «Русского единства» – 6,5%, КПУ – 2%, «Сильной Украины» – 1,4%.