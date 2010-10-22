Турчинову не хватает эпитетов, чтоб описать ситуацию с выборами

Власть не допускает партию «Батькивщина» к участию в местных выборах, а вместо избирательного процесса в Украине происходит произвол.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Он отметил, что Партия регионов и ее сателлиты получили 2/3 места в территориальных избирательных комиссиях, а также имеют полный контроль над Центральной избирательной комиссией.

«Партия «Батькивщина», которая имеет формально такие же права, как и Партия регионов, имеет в зависимости от региона в 5-10 раз меньше своих представителей в избирательных комиссиях», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что «Партии регионов этого оказалось мало для проведения тотальных фальсификаций», поэтому уже вторую неделю происходит снятие представителей «Батькивщины» из избирательных комиссий.

Он утверждает, что руководители областных администраций провели совещания, где была поставлена задача местным властям не допускать к местным выборам членов партии «Батькивщина».

«Людей вызывают на собеседование, и два варианта: или увольнение с работы, или отказываться от участия в выборах», - сказал А.ТУРЧИНОВ, добавив, что с предпринимателями проводят соответствующие собеседования представители налоговых органов.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что в одном из крупнейших городов Украины - в Донецке - нет ни одного представителя партии «Батькивщина» среди членов территориальных и участковых избирательных комиссий.

«Это вообще беспрецедентные по нахальству преступные действия действующей власти», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что в Киевской области не зарегистрирован список партии «Батькивщина» в областной совет, а также не зарегистрированы списки «Батькивщины» в городах Борисполе, Броварах, Переяслав-Хмельницком, Ржищеве, Фастове, Обухове, а также в Богуславском, Бориспольском, Вышгородском, Киево-Святошинском, Обуховском, Ставищанском, Фастовском, Яготинском районах области.

«Куда еще можно дальше пойти, демонстрируя неуважение власти к действующему законодательству?», - спросил А.ТУРЧИНОВ, подчеркнув, что партию «Батькивщина» не допускают даже к фальсифицированным выборам.

А.ТУРЧИНОВ сказал, что, вместо этого, «по непосредственной указке Президента ЯНУКОВИЧА были сфабрикованы и зарегистрированы списки кандидатов в депутаты от якобы «Батькивщины».

«Складывается шокирующая ситуация, когда партия «Батькивщина» в этих регионах вынуждена агитировать избирателей не голосовать в бюллетенях за партию «Батькивщина», списки которой фальсифицированы, подделанные в Администрации Президента с разрешения непосредственного главы государства», - подчеркнул он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что подобная ситуация и в других областях. В частности, во Львовской области не зарегистрированы списки партии «Батькивщина» в областной и городской советы. «Вместо них фальсифицированные в Администрации Президента фиктивные списки, на которых стоят фиктивные, поддельные печати», - сказал он.

Такая же ситуация в Луганске, Тернополе, Александрии, Кременчуге, Кировоградской, Черниговской, Волынской, Запорожской области.

«Если такой беспрецедентный по преступности, дерзости процесс назвать избирательным процессом, так что же тогда выборы в Украине? У меня нет запаса эпитетов, которые бы могли объективно охарактеризовать ситуацию, которая происходит сегодня в Украине в разных регионах с участием оппозиции в этих позорных выборах, которые выборами практически назвать нельзя», - резюмировал А.ТУРЧИНОВ.