Прогноз от Королевской: Украина потеряет 200 тысяч рабочих мест

Если Налоговый кодекс будет принят без учета поправок - Украина потеряет 200 тыс. рабочих мест. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на брифинге в Верховной Раде Украины, посвященном протестам предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, глава парламентского комитета отметила, что малый бизнес сегодня кормит, одевает и обслуживает города и села практически во всех регионах страны. «На упрощенной системе сегодня работают более 1 млн. предпринимателей. В 2009 году они заплатили более 4 млрд. грн. налогов и сборов. Если в том виде, в котором он сегодня предложен, будет принят Налоговый кодекс, то Украина потеряет больше 200 тыс. рабочих мест, а малый бизнес вынужден будет, либо уйти в тень, либо закрыться, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Именно с этим и не хотят мириться предприниматели - потенциальные жертвы «налоговой инквизиции», которые собрались на митинг под стенами Верховной Рады».

Глава парламентского комитета отметила, что предприниматели требуют прекращения налогового беспредела. «Предприниматели хотят, чтобы представитель налоговой инспекции чувствовал себя не царем и Богом, а всего лишь слугой. Чтобы законы выполнялись, чтобы суды вершили правосудие, а не участвовали в разборках на стороне власти, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Бизнес хочет реформ, а не их профанации. Хочет, чтобы в стране было прогрессивное законодательство, которое защищало бы права предпринимателей и стимулировало развитие экономики».

«Поэтому я буду добиваться, чтобы в самые короткие сроки в Верховной Раде была заработала Временная следственная комиссия по расследованию фактов нарушения прав предпринимателей и незаконного преследования субъектов экономической деятельности органами исполнительной власти. Это позволит расследовать каждое дело, каждый случай давления, каждую норму закона и законопроекта и, получив полномочия противостоять чиновникам в законодательном поле», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.