В ГПУ результаты «аудита Тимошенко» еще не видели, но подход уже нравится

Заключение иностранных юридических компаний, которые проводили аудит эффективности использования бюджетных средств в Украине, еще не поступило в Генеральную прокуратуру Украины.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Виктор ЗАНФИРОВ в интервью журналу «Профиль».

Также В.ЗАНФИРОВ одобрил решение Кабмина о привлечении к проверке иностранной компании. «Когда проворовавшегося чиновника берут за живое, он тут же начинает кричать о политических репрессиях. Причем чем больше украл – тем громче кричит. Поэтому правительство избрало очень правильный путь, обратившись к независимым зарубежным экспертам», – заявил заместитель генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, 14 октября международные аудиторы заявили, что обнаружили факты нецелевого использования средств государственного бюджета и мошенничества при участии представителей правительства Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом заявили представители фирм, которые осуществляли аудит, - Trout Cacheris, PLLC и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, при участии Kroll, Inc.

«Расследование выявило доказательства нецелевого использования государственных средств и мошенничества при участии должностных лиц предыдущего правительства Украины, некоторых министерств и частных компаний», - говорится в отчете по результатам аудита.