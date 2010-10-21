Кравчук не хочет объединять оппозицию

Экс-президент Леонид Кравчук не готов персонально возглавить процесс объединения оппозиции.

Об этом он заявил в эфире ТВi, комментируя заявление лидера "Народной самообороны" Юрия Луценко о том, что первый президент мог бы руководить объединительным диалогом оппозиции.

"Я не готов возглавить, поскольку я не вижу путей объединения. Во-вторых, я не оппозиционер...Я вижу скорее свою роль в том, чтобы, независимо от должностей и соблазнов стать миллиардером, говорить правду и о власти и о оппозицию", - подчеркнул Кравчук.

Вместе с тем экс-президент отметил, что сейчас он не может оценить ни деятельность власти, ни деятельность оппозиции как цивилизованных участников демократического политического процесса, сообщает пресс-служба телеканала.

Кравчук подчеркнул, что возможным путем возвращения Украины в правовое поле является убедить и власть, и оппозицию созвать конституционную ассамблею, поручить ей написание новой Конституции и после этого вынести основной закон на утверждение народа.

"Тем самым мы бы сказали самое главное: исчезли бы искушения, прямые и непосредственные, менять все время Конституцию под конкретного человека. Это и была бы работа на объединение, поскольку все бы видели, что мы действуем в одном русле", - считает он.

По мнению Кравчука в состав конституционной ассамблеи должны войти профессионалы-конституционалисты.

"Я бы предложил поручить это независимым людям, которые не связаны с властью...Это должны быть ученые, профессионалы в данной области. От власти могут в эту ассамблею войти представители без права навязывать свое мнение и руководить", - сказал он.

"Президент не может возглавить эту ассамблею, никаким образом, и никто из действующих политиков тоже", - считает Кравчук, добавив, что сам принял бы участие в работе конституционного органа в случае приглашения.

Украинская правда