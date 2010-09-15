В СБУ рассказали, что задержанный историк получает у них зарплату

В Службе безопасности Украины называют “абсурдными” заявления о несанкционированном обыске в музее «Тюрьма на Лонцкого» во Львове.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении СБУ “в связи с распространением в некоторых СМИ некорректной оценки мероприятий, осуществляемых Службой безопасности Украины в сфере защиты государственной тайны”.

В частности, как подчеркивается в сообщении, именно СБУ была инициатором открытия в бывшей львовской тюрьме мемориально-исследовательского комплекса памяти жертв оккупационных режимов.

До сих пор Музей находится на балансе СБУ, содержится за счет бюджета СБУ, его работники, в том числе его директор Руслан ЗАБИЛЫЙ, получают зарплату в СБУ, отмечается в сообщении.

“Более того, само название - Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» Службы безопасности Украины – подчеркивает отмеченное выше”, - подчеркнули в СБУ.

Как объяснили в ведомстве, 13-14 сентября в помещениях УСБУ во Львовской области, в которых расположены структурные подразделения Музея, в рамках расследования уголовного дело по факту подготовки к разглашению сотрудником СБУ сведений, представляющих государственную тайну, был проведен осмотр места события. Статья 190 Уголовно-процессуального кодекса Украины определяет право следователя изымать во время таких процессуальных действий материалы, документы, предметы, которые имеют значение для ведения уголовного дела.

Следовательно, заявления о том, что СБУ «несанкционированно» обыскала собственное помещение, звучат абсурдно.

Также являются абсурдными заявления о том, что уникальные материалы со свидетельствами жертв политических репрессий, которые находились в изъятых следствием компьютерах, якобы «будут утеряны навсегда», - отметили в СБУ.

Работники Архива СБУ, которые включены в состав экспертной группы, изучающей изъятые материалы, являются опытными научными работниками с большим опытом работы с уникальными документами, которые являются бесспорным достоянием нашей истории, отмечается в сообщении.

Пока проводится соответствующая экспертиза, после чего все изъятые материалы будут возвращены в музейный фонд львовского Мемориала, заверили в СБУ.

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, несмотря на соответствующие процессуальные действия, работа Музея не останавливалась ни на минуту. Все желающие могут посетить его экспозицию в определенное расписанием его работы время.

“Пока действия сотрудника СБУ Р.ЗАБИЛОГО рассматриваются исключительно в криминальной плоскости. Произошло предотвращение попытки передачи третьим лицам сотрудником СБУ документов, которые являются собственностью государства и охраняются законами Украины”, - настаивают в спецслужбе, подчеркнув при этом, что “тривиальную ситуацию кое-кто пытается использовать как искусственный повод для неконструктивной критики украинской спецслужбы и перевести ее в политическую плоскость”.

В СБУ вновь подчеркнули, что уголовное дело возбуждено не в отношении И.ЗАБИЛОГО, а по факту действий.

Как сообщал УНИАН, историка Р.ЗАБИЛОГО 8 сентября задержали в Киеве работники СБУ. Его обвинили в том, что он якобы хотел передать третьим лицам материалы, представляющие государственную тайну. У Р.ЗАБИЛОГО изъяли персональный ноутбук и цифровые носители.

Также СБУ провела обыск в кабинетах работников музея “Тюрьма на Лонцкого” во Львове, где изъяла два ноутбука, один жесткий диск, бумажные копии исторических документов, а также видео-свидетельства диссидентов, записанные исследователями на протяжении 2009-2010 гг.