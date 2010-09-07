Балога настоящей оппозиции в Украине не видит

Партия “Единый Центр” готова поддержать действия власти, направленные на проведение настоящих экономических реформ.

Как сообщила УНИАН пресс-служба партии, об этом заявил лидер партии Виктор БАЛОГА во время сегодняшней встречи с партийным активом Черкасской области, где находится в рамках регионального тура.

Он отметил, что сегодня «политику в стране уже начала определять экономика». По убеждению В.БАЛОГИ, власть еще не приступила к воплощению обещанных решительных реформ, поскольку не имеет целостной концепции развития Украины.

«Проект Налогового кодекса, отдельные изменения в построении судопроизводства, разовые экономические нововведения – это лишь фрагменты, а не продуманная стратегия. Власть пользуется тем, что общество живет позитивными ожиданиями, запросом на реформы и еще не потеряло надежды на их проведение. Однако этот запас постепенно испаряется. Он упадет до ноля очень быстро, если общество не увидит, что власть не только декларирует и обещает, а еще и делает. Непопулярные реформы были бы оправданы, если бы люди поняли, зачем они нужны и к чему приведут», – считает лидер ЕЦ.

В этой связи В.БАЛОГА подтвердил, что “Единый Центр” готов поддержать все действия власти, которые будут направлены на проведение экономических преобразований в стране. «Наша партия сосредоточена на интересах общества и страны, а не на собственных амбициях. Потому мы не становимся в ту оппозицию, которая в действительности заботится лишь о том, как вернуть себя во власть», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, кто сегодня олицетворяет оппозицию, лидер “Единого Центра” отметил, что оппозиции в европейском понимании этого понятия в Украине нет. По мнению В.БАЛОГИ, оппозиционную роль играют одновременно несколько политических сил, но с разной целью. «Есть самопровозглашенная оппозиция, которая ставит перед собой единственное задание - во что бы то ни стало снова стать властью. Есть и оппозиционеры, назначенные на Банковой, тот же Арсений ЯЦЕНЮК. Достаточно громко и весьма убедительно, лишь с одной оговоркой: сценарий этой «оппозиционности» пишет точно не он», - сказал В.БАЛОГА.