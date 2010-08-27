Янукович обновил состав крымскотатарского Совета (список)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ № 873/2010 «Вопросы Совета представителей крымскотатарского народа".

Как говорится в обнародованном на сайте главы государства документе, он подписан с "целью активизации работы по подготовке предложений по решению политико-правовых, социально-экономических, культурных и других проблем, связанных с возвращением в Украину, обустройством, адаптацией депортированного крымскотатарского народа ".

Этим указом в Положение о Совете представителей крымскотатарского народа, утвержденного Указом Президента Украины от 7 апреля 2000 № 573 (с изменениями, внесенными Указом от 21 сентября 2006 № 767), внесены следующие изменения:

1) абзацы второй и четвертый пункта 3 изложить соответственно в следующей редакции:

"Анализ и прогнозирование политико-правовых, социально-экономических, культурных и других вопросов, связанных с возвращением в Украину, обустройством, адаптацией депортированного крымскотатарского народа и его интеграцией в украинское общество, подготовка и внесение предложений Президенту Украины относительно решения этих вопросов, а также вопросов финансирования соответствующих государственных и республиканских программ, определение приоритетных направлений использования средств на названные цели";

"Участие в разработке проектов актов законодательства Украины и государственных программ по вопросам, связанным с возвращением в Украину, обустройством, адаптацией депортированного крымскотатарского народа, его интеграцией в украинское общество, сохранением этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности";

Кроме того, пункты 6, 7 и 13 изложены в следующей редакции:

6. Персональный состав Совета и Положение о нем утверждается Президентом Украины.

Совет из своего состава избирает председателя, двух заместителей и секретаря Совета.

7. Для предварительного обсуждения предложений, вносимых на рассмотрение Совета, обеспечения надлежащей подготовки ее заседаний может быть образован президиум Совета в составе председателя, заместителей председателя, секретаря Совета, а также членов президиума Совета, избираемых из числа других членов Совета.

Состав президиума Совета утверждается Советом";

13. Оперативная связь между Администрацией Президента Украины и Советом обеспечивается Главным управлением по вопросам региональной и кадровой политики Администрации Президента Украины".

Этим указом председателю Совета министров Автономной Республики Крым поручено созвать в двухнедельный срок заседание Совета представителей крымскотатарского народа и обеспечить его организацию.

Также указом утвержден новый персональный состав Совета представителей крымскотатарского народа. В него вошли: АБДУРАИМОВ Васви Эннанович, АБЛАЕВ Эмирали, АКМОЛЛАЕВ Дилявер Сейдаметович, БЕЗАЗИЕВ Лентун Романович, БЕРБЕРОВ Садык, ГАФАРОВ Эдип, ДЖЕМИЛЕВ Мустафа, ИДРИСОВ Ильми Ильясович, ИЗЕДИНОВ Сервер, ИЛЬЯСОВ Ремзи Ильясович, МАМУТОВ Бекир Аблаевич, НИМЕТУЛЛАЕВ Сейтумер, ОСМАНОВ Кадыр Мустафаевич, САЛИЕВ Сервер Ибрагимович, СЕИТБЕКИРОВ Эльдар Адилович, УМЕРОВ Ильми Рустемович, ФИНЕНКО Алие, ЧЕЛЕБИЕВ Темур Батталович, ЧУБАРОВ Рефат Абдурахманович.