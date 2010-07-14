ПР снизит пенсионный возраст, если Тимошенко уйдет нянчить внуков?

Команда Януковича может серьезно рассмотреть вопрос о снижении пенсионного возраста в Украине в том случае, если лидер БЮТ Юлия Тимошенко… добровольно согласится уйти на политическую пенсию. Такое оригинальное условие сегодня во время интернет-конференции на "Лиге" озвучил «главный рулевой» парламентской фракции ПР Михаил Чечетов.

«Вы знаете, нас начали критиковать, что якобы мы пытаемся повысит пенсионный возраст для женщин с 55 лет до 60. А мы провели эксперимент вместе с народом, и наоборот – понизили пенсионный возраст, и вместе с народом отправили Юлию Тимошенко на пенсию в 50 лет. Поэтому если Юлия Тимошенко согласится быть на политической пенсии и нянчить внуков, то тогда можно серьезно рассматривать вопрос не о повышении пенсионного возраста, а о его понижении», - заявил политик.