Ефремов уверяет, что у ПР есть аргументы для коллег по коалиции

Председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключает, что принятие закона о всеукраинском референдуме будет перенесено на осень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов.

«Я не исключаю такого варианта», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, сегодня никто не сомневается в необходимости внесения изменений в Конституцию, и сейчас продолжаются консультации, каким образом это можно сделать. «Я думаю, что в ближайшее время мы найдем приемлемый для себя вариант», - сказал председатель фракции Партии регионов.

По словам А.ЕФРЕМОВА, это будет компромиссный вариант для всех фракций. «У нас есть аргументы, какие мы можем нашим коллегам предложить для того, чтобы найти достойный компромисс», - сказал он.

Вместе с тем А.ЕФРЕМОВ убежден, что при любых условиях необходимо принять закон о всеукраинском референдуме.