Огрызко и выборы

14 марта стало ясно, как сильно Украина и ее внутренняя политика зависит от политики внешней.

В этот день страна могла получить министра иностранных дел в лице господина Огрызко. Этого не случилось не только ввиду широко озвученных мелких расхождений с бумагами от Секретариата Президента, а исключительно ввиду потребности сохранить антикризисную коалицию.

Как показало обсуждение кандидатуры господина Огрызко в парламенте, за неё была готова отдать свои 30 голосов фракция СПУ. Вместе с 200 голосами от оппозиции это дало бы возможность заполнить вакансию.

Кроме того, социалист, председатель парламентского комитета по иностранным делам (а этот комитет дал положительную рекомендацию Огрызко) господин Шибко отметил, что должность министра иностранных дел, как и министра обороны, записана в Конституции. А следовательно признал, что неопределенное по времени сохранение этой вакансии является фактически нарушением Конституции.

Демонстрировал намерение провести голосование по кандидатуре Огрызко и спикер Мороз. Именно поэтому он начал рассмотрение вопроса, которое по регламенту нельзя было прерывать без окончательного решения.

Но после довольно долгих “консультаций”, которые вела с ним координатор коалиции госпожа Богатырева, стоя прямо над креслом Мороза, тот всё же пошел на нарушение регламента и поставил на голосование совсем другой вопрос: о переносе рассмотрения внесенной кандидатуры.

Свой шаг Мороз, как всегда, объяснил “интригами” оппозиции. Мол, и настаивала на голосовании, зная, что решение будет негативным. Но почему, собственно, оппозиция могла быть заинтересована в негативном для Огрызко развитии событий, – Мороз так и не взялся объяснить...

Как и того, почему, собственно, его фракция в этот раз, в отличие от голосования за признание Голодомора геноцидом, не рискнула проявить “демократизм коалиции” и собственноручно ликвидировать “заговор” оппозиции. Ведь все, повторим, было в руках социалистов...

Вместо этого они выразили пожелание, чтобы голосование за столь важную кандидатуру происходило консолидировано, всем парламентом.

Впрочем, социалистам всё же придется определяться. Поскольку надежда на то, что Президент Ющенко ко вторнику 19 марта еще передумает и заменит имя Огрызка на какое-то другое, не оправдались, а Президент уже не раз подчеркивал неизменность своей позиции.

В то же время претензии Партии регионов к господину Огрызко настолько бессмысленны, что не подлежат исправлению нормальными аргументами. А лишь какими-то очень тайными требованиями к Президенту, удовлетворение которых со стороны Ющенко вряд ли будет сопровождаться публичным объяснением, а значит – скомпрометирует его так же, как и отказ от своего внешнеполитического курса.

При том, что фракция КПУ официально заявила о неизменности негативного отношения к Огрызку, – ожидать консолидированной позиции коалиции социалистам не приходится.

Природа колебаний социалистов между позицией Ющенко и коалиции в отношении министра иностранных дел прямо связана с угрозой досрочных выборов, которые СПУ – единственная среди нынешних парламентских сил – не имеет шанса выиграть, судя по социологическим опросам.

Однако пикантность ситуации в том, что оба варианта решения относительно Огрызка не спасают социалистов, то есть не снимают для них угрозы досрочных выборов. Поэтому перед ними стоит лишь одна проблема: найти наименее болезненный для себя путь на возможные выборы.

Да, участие в голосовании за Огрызко и его назначении министром грозит коалиции расколом со стороны коммунистов. И это не просто очередные утечки информации, а позиция, не так давно зафиксированная пленумом ЦК КПУ. Там, конечно, не речь шла лично о господине Огрызко, но требования к коалиции на предмет изменения внешнеполитического курса Президента были специально подчеркнуты.

Соответственно, голосование СПУ за Огрызко было бы новым невыполнением условий пребывания в коалиции, выдвинутых КПУ, и коммунистам пришлось бы выйти из коалиции, фактически стимулировав досрочные выборы. Поскольку переформатирование коалиции, по крайней мере пока, не входит в планы объединенной оппозиции.

С другой стороны, затянувшееся неназначение министра иностранных дел также ведет к досрочным выборам. Поскольку без него правительство Януковича полностью не сформировано, а это – одно из конституционных оснований роспуска парламента.

И это обстоятельство настолько однозначно, что очевидно не нуждается в дополнительных разъяснениях со стороны Конституционного суда.

Нужно отдать должное социалисту Шибко, который специально отметил, что должность министра иностранных дел, выписанная в Конституции, не относится к тем, по поводу которых можно спорить, – считается ли Кабинет министров без них полностью сформированным.

Не спасает ситуацию и объяснение министра юстиции господина Лавриновича о том, что как первый заместитель министра иностранных дел господин Огрызко на основании положения о министерстве может бесконечно исполнять обязанности министра. Такой подзаконный акт, как положение о министерстве, не может заменить собой Конституцию. Тем более что первый заместитель министра не входит в состав Кабмина, а следовательно, вопрос о неполном составе правительства не снимает.

Кроме того, сам Лавринович признает, что ограничение в сроках есть в законе о замещении должностей, назначение на которые осуществляется одновременно Президентом и парламентом. Правда, данный закон, принятый еще по Конституции 1996 года, не предусматривал такой ситуации для министра иностранных дел. Но сейчас он распространяется и на него.

Ну и, наконец, вопрос о легитимности Кабмина в зависимости от его фиксированного состава иллюстрирует закон о Кабинете министров, который после опубликования является действующим вплоть до того момента, пока свой вердикт вынесет Конституционный суд.

Закон предусматривает, что Кабинет министров входит в полномочия лишь после того, как принесут присягу в Верховной Раде две трети министров. Очевидно, что должность министра иностранных дел, указанная в Конституции, обязательно должна принадлежать к этим двух третям.

Но вообще определить количественные показатели состава Кабмина невозможно без выполнения другой нормы закона: о том, что и количественный, и должностной состав Кабмина определяется решением парламента. Именно этим решением, а не постановлением Кабмина, должно быть определенно число и направления деятельности вице-премьеров и министерств. Что сделает невозможным, в частности, безграничное создание правительственных должностей ради обеспечения кадровых аппетитов коалиции или, тем более – подкупа этими должностями новоприбывших для ее расширения, или даже торгов с Президентом.

И наконец, тот же парламент должен утвердить на протяжении 30 дней с момента полного формирования Кабмина его программу, которая будет освещать для общества содержание деятельности и отдельных ведомств. В том числе – внешнеполитического.

Все эти требования никак не отменяются для назначенного еще в августе 2006 года правительства Януковича под тем предлогом, что закон о Кабинете министров вступил в силу уже после формирования правительства, а закон, мол, не имеет обратного действия.

Да, на основании необратимости действия закона все требования к правительству нужно считать не с августа, а с января – с момента публикации его за подписью спикера Мороза.

Но от выполнения всех указанных требований – о присяге, утверждении состава и программы – Кабинет министров не освобождается. Так же, как не освобождаются от новых налогов или правил регистрации и т. п. – субъекты ведения хозяйства, если новые налоги введены уже после начала их деятельности. Как от новых правил дорожного движения не освобождаются автоводители, да и все граждане – от выполнения любых новых законов, включительно с новой Конституцией...

Тем более, что новый закон о Кабмине предусматривает приведение в соответствие с ним других законов и нормативных актов. Разумеется, что точно так же должны быть приведены в соответствие с ним и основания легитимности самого Кабинета министров...

Если же Кабмин и коалиция не выполняют собственный закон, – они должны быть готовы к тому, что в любой момент Президент может распустить парламент на основании уже упомянутой конституционной нормы о формировании полного состава правительства.

Кстати, поскольку ответственность за неспособность сформировать полный состав Кабмина закреплена именно за парламентом, то абсолютно неуместны упреки в адрес Президента, что он умышленно представляет неприемлемую для коалиции кандидатуру на должность министра иностранных дел.

Да, Президент может делать это умышленно. Но так выписали ему эту возможность авторы закона 2222. Так к кому претензии?

Вся эта цепочка невыполненных условий существования правительства приводит не только к его полулегитимности в целом, но и к невозможности для коалиции выработать нормальные официальные критерии для своей кадровой политики.

В частности, именно из-за этого претензии к кандидату на должность министра иностранных дел, в нашем случае к господину Огрызко, не имеют ничего общего со ссылкой на правительственную программу или какой-либо внешнеполитический курс, а основаны на сугубо субъективных “фобиях” отдельных политиков или, в лучшем случае, фракций коалиции.

Потому и попытки заставить Президента заменить кандидатуру так же не являются аргументированными с точки зрения курса страны, а лишь некими теневыми рассуждениями в пределах непубличных торгов.

Следовательно, коалиция пренебрегает не только конституционным правом как таковым, но и отстаивамым ею же нынешним вариантом Конституции, а также законом о Кабмине, который считает достижением в части перетягивания президентских полномочий.

Собственно говоря, зная все перечисленное, коалиция в любой момент может и должна была бы выполнить требования закона о Кабмине и хоть бы частично оградить себя в дальнейшем. Вопрос – отчего это не делается?

Ответ – из-за тех же разногласий в составе нынешней коалиции, попыток расширить ее, в том числе путем подкупа новых партнеров введением дополнительных должностей. Или из-за ожидания возможности переформатирования коалиции вообще.

Кроме того, очевидно, что принять программу Кабмина антикризисная коалиция не может, учитывая необходимость сначала утвердить Основы внешней и внутренней политики. А данный закон, если он не будет содержать положения ныне действующего закона о национальной безопасности с его ссылкой на вступление в НАТО, – обречен на непреодолимое (если верить оппозиции) вето Президента... Учет же курса Президента влечет раскол коалиции из-за позиции коммунистов, а следовательно – досрочные выборы.

Круг замкнулся.

Поэтому причины беспокойства социалистов – первой жертвы возможных досрочных выборов – понятны. Как со временем становится понятнее и зависимость от их выбора судьбы возможного министра иностранных дел.

Если подтвердится информация, что социалисты, как и коммунисты, заключили с Партией регионов какое-то соглашение об общих действиях на возможных досрочных выборах, то есть хоть бы частично оградили себя от электоральных рисков, – это будет означать, что кандидатура Огрызка будет опять провалена. Ради сохранения единства коалиции, а главное – создания потенциального следующего избирательного блока.

С этого момента политологи и социологи могут начинать изучать вопрос о том, как имидж Мороза и Симоненко преумножит имидж Януковича. А также опять проверять электоральные потенции Президента с “Нашей Украиной” и БЮТ.

Вопрос же перед Президентом Ющенко стоит так: готов ли он противопоставить свой внешнеполитический курс – любимой стабильности?

Готов ли рискнуть этим курсом в жесткой избирательной борьбе, или, наоборот, просто сдать его в кулуарных торгах с коалицией в ближайшее время?

Третьего пути, даже если бы он выглядел как бесконечный круглый стол и второй “универсал”, – не дано.

Ирина Погорелова