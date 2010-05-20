Балога: украинский бизнес на встрече с Медведевым получил холодный душ

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА считает, что результаты визита Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину стали явным разочарованием для украинской власти, поскольку она не получила адекватного ответа на многочисленные уступки российской стороны в экономическом и политическом аспектах отношений и ожидаемого позитивного эффекта от очевидного “крена” в сторону России не произошло.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, так В.БАЛОГА прокомментировал итоги последних украинско-российских контактов на высшем уровне.

По его мнению, достигнутые двусторонние договоренности весьма скромны и в любом случае не дают оснований для вывода о том, что Украина достигла значительных преимуществ на российском направлении внешней политики.

«Подписанные соглашения быстрее напоминают контракты между субъектами ведения хозяйства, нежели базовые документы по сотрудничеству в конкретных отраслях. Россиянам удалось на сполна отработать собственные интересы, чего не скажешь об украинской стороне. Мы подверглись категорическому «нет» Москвы по несмелым встречным просьбам. Россия решительно отвергла даже гипотетические возможности того, чтобы Украина получила какие-то экономические выгоды или преференции. Кислое выражение на лицах украинских участников бизнес-форума красноречиво свидетельствует, что они совсем не были готовы к холодному душу, поскольку рассчитывали на теплую ванну. Мы получили еще одно подтверждение, что во взаимоотношениях с нашей страной Москва уже давно руководствуется прагматизмом, а не лирикой на тему братства», – заявил лидер “Единого Центра”.

В.БАЛОГА констатировал, что на протяжении всей официальной программы визита Д.МЕДВЕДЕВА украинская сторона все время была на полкорпуса сзади россиян. Это было видно, в частности, из готовности расширять российское присутствие в стратегических секторах отечественной экономики. «Достаточно сравнить количество позитивных ответов на инициативы России с нашей стороны и количество отказов на украинские предложения со стороны россиян. Даже на бизнес-форуме, который был главным мероприятием, хозяевами были гости», – сказал он.

Лидер “Единого Центра” отметил, что весьма скромный для официального Киева итог визита российского Президента вызвал целый ряд заявлений украинских должностных лиц о приоритетности курса на евроинтеграцию.

«Очевидно, это стало реакцией на обманутые надежды. Однако не стоит после драки размахивать кулаками и раздражать Кремль, у которого еще хватает средств давления на Украину. Вместо этого необходимо тщательным образом проанализировать реальное состояние двусторонних отношений и начертить план взаимовыгодного партнерства, в котором украинское руководство будет исходить из украинских приоритетов. Визит Д.МЕДВЕДЕВА должен напомнить Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ о национальных интересах», - подчеркнул В.БАЛОГА.