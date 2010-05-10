Комитет спасения: памятник "жертвам УПА" - провокация и помощь Кремлю

Луганский Народный комитет спасения Украины требует от прокуратуры области дать правовую оценку факту установления в Луганске 8 мая памятника “жертвам ОУН-УПА”.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Комитета.

В нем, в частности, подчеркивается, что вокруг законности процедуры и места установления памятника длились более чем двухгодичные споры из-за фактического отсутствия оснований для этого.

«Только с получением «регионалами» и коммунистами полноты власти, дело реставраторов сталинизма получило свое завершение. Более того, процедура открытия памятника стояла в плане мероприятий на официальном сайте Луганской государственной администрации, а в открытии приняли участие вице-премьер Украины Виктор ТИХОНОВ, председатель Луганской ОГА Валерий ГОЛЕНКО, Луганский городской председатель Сергей КРАВЧЕНКО, председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр ЕФРЕМОВ и депутат российской Госдумы Константин ЗАТУЛИН. Для массовости мероприятия были согнаны госслужащие и представители учебных заведений», - отмечается в заявлении.

Члены Луганского Комитета спасения Украины считают такие действия представителей власти «проявлением неуважения к украинскому народу, его истории и национальной памяти, надругательством над светлой памятью героев, которые боролись за свободу страны».

По их мнению, открытие такого памятника «является провокацией, направленной на раскол общества, свидетельством искажения истории, попыткой подыграть Кремлю в дискредитации украинского освободительного движения».

Они также осудили практику реставрации сталинизма, «потому что открытие подобного памятника стоит в одном ряду с открытием памятника Сталину в Запорожье, установлением десятков бил-бордов с изображением Сталина в том же Луганске».

Комитет спасения требует от прокуратуры Луганской области дать правовую оценку факту установления этого памятника и вынести протест.