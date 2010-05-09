Зурабов считает, что сокращения на ЧФ РФ происходят «по инерции»

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ считает, что решения, которые еще продолжают реализовываться по сокращению ЧФ РФ, имеют определенную инерцию, и в ближайшее время возможно переосмысление ранее принятых соответствующих решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат заявил сегодня в интервью журналистам в Севастополе. «И вот то, что командование флота и минобороны готовит (пакет документов - УНИАН) в отношении различных аспектов базирования ЧФ РФ в связи с продлением сроков его пребывания на территории Украины, полагаю, возможно переосмысление ранее принятых решений. Я такое допускаю», - сказал он. Потому что, как продолжил посол, «если еще до недавнего времени в качестве ориентира был установлен 2017-й год, но подписание документов, которые сохраняют право на базирование ЧФ РФ в Украине до 2042 года, как я могу предположить, позволяют нам по-новому взглянуть на все то, что должно быть сделано, с тем, чтобы и город, и флот чувствовали себя в этот период максимально комфортно». По мнению М.ЗУРАБОВА, «нужно деньги вкладывать и в социальную инфраструктуру, необходимо заниматься развитием береговой инфраструктуры, всерьез заниматься вооружением и военной техникой, которая на ЧФ РФ не обновлялась уже многие годы. И, конечно. Вкладывать деньги в сам город, поскольку этот город, по сути, обслуживает и ЧФ РФ, и членов семей военнослужащих». Как добавил посол, «вот в этом смысле, наверное, сейчас очень актуальны те переговоры, которые в предварительном плане прошли у меня (несколько дней с главой города Валерием САРАТОВЫМ - УНИАН), и я думаю, что сегодня состоится разговор и у главы администрации президента РФ Сергея НАРЫШКИНА с руководством Севастополя и с главой Администрации Президента Украины ЛЕВОЧКИНЫМ, будут затронуты вопросы базирования ЧФ РФ, что нужно сделать для того, чтобы пребывание здесь российского флота не обременяло бы город, а было бы серьезным фактором, влияющим на его экономическое и социальное развитие».

В интервью УНИАН М.ЗУРАБОВ сообщил, что «командование ЧФ РФ в соответствии с поручением президента РФ министру обороны РФ в отношении подготовки программы развития ЧФ РФ, береговой инфраструктуры, социальной сферы, в том числе и Севастополя, должно отправиться в ближайшие дни в Москву со своими предварительными предложениями». По словам посла, «такая работа будет продолжаться, я могу предположить, не один день. Президент установил срок один месяц. Возможно, что через месяц мы будем иметь информацию о конкретном содержании этих предложений и планов».

М.ЗУРАБОВ также сообщил: «мы предполагаем, что визит в Севастополь министра обороны РФ СЕРДЮКОВА возможен, но сроки этого визита пока не определены. Я знаю, что у министра обороны есть планы посетить Севастополь».