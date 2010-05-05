Коалиция собирается выбить кресло из-под Томенко?

На следующей пленарной неделе коалиция планирует рассмотреть вопрос о заместителях председателя Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник во фракции Партии регионов.

В частности, во вторник, 11 мая, на голосование планируется вынести вопрос назначения первым заместителем председателя Верховной Рады члена фракции КПУ Адама МАРТЫНЮКА.

Собеседник агентства напомнил, что 27 апреля были внесены изменения в Регламент ВР в части процедуры назначения и снятия с должности заместителей председателя ВР. Согласно этим изменениям, заместители назначаются и освобождаются открытым голосованием не менее 226 депутатов. Ранее процедура предусматривала, что голосование проводится тайно путем заполнения бюллетеней, при этом участие в голосовании должны принять не менее 300 народных депутатов.

Собеседник УНИАН также не исключил, что коалиция рассмотрит вопрос об освобождении от должности заместителя председателя ВР Николая ТОМЕНКО и назначения на эту должность "представителя более лояльной и конструктивной оппозиции". В частности, на эту должность рассматривается кандидатура члена фракции НУ-НС Юрия КОСТЕНКО.

"То есть, на следующей пленарной неделе будет вынесена на голосование кандидатура МАРТЫНЮКА как первого вице-спикера и кандидатура КОСТЕНКО вместо ТОМЕНКА", - сказал представитель фракции Партии регионов.